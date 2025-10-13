В Брестской области более 780 пешеходов за неделю привлечены к ответственности за нарушение ПДД

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за неделю к ответственности за нарушение ПДД привлечены более 780 пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и пять человек получили травмы различной степени тяжести. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 789 пешеходов, 83 из которых находились в нетрезвом состоянии, 356 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов.
За непредоставление преимущества в движении пешеходам к ответственности привлечено 304 водителя. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудники ГАИ задержали 36 водителей, отстранены от управления 119 лиц, не имеющих права управления транспортными средствами.
За пятницу и выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано два ДТП, в результате которых один человек погиб и один получил травмы различной степени тяжести. В Лунинецком районе 11 октября около 18.50 37-летний житель Лунинецкого района, управляя автомобилем Nissan, двигался по автодороге Р8 Лунинец — Пинск в направлении к деревне Вулька-1. По предварительной информации, он наехал на 65-летнего местного жителя, который двигался на велосипеде по краю проезжей части дороги в попутном направлении. Велосипедист погиб. -0-