В Брестской области более 780 пешеходов за неделю привлечены к ответственности за нарушение ПДД

За пятницу и выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано два ДТП, в результате которых один человек погиб и один получил травмы различной степени тяжести. В Лунинецком районе 11 октября около 18.50 37-летний житель Лунинецкого района, управляя автомобилем Nissan, двигался по автодороге Р8 Лунинец — Пинск в направлении к деревне Вулька-1. По предварительной информации, он наехал на 65-летнего местного жителя, который двигался на велосипеде по краю проезжей части дороги в попутном направлении. Велосипедист погиб. -0-