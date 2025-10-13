Срок оформления права на бездомных животных в России предложили сократить

Ранее сообщалось, что прозвучавшее в Госдуме предложение о запрете на вход с собаками в магазины и аптеки вызвало критику со стороны профессионального сообщества. Ветеринарный врач выступил против тотального ограничения доступа для владельцев собак, а зоозащитник, в свою очередь, заявил, что вопрос допуска животных в заведения общественного питания, такие как кафе, не требует федерального регулирования.