Срок оформления права на бездомных животных в России предложили сократить

«Сокращение срока до одного месяца соответствует принципу гуманности, позволяя быстрее определить ответственного собственника и минимизировать период нестабильного содержания животного», — отмечается в проекте.
В документе поясняется, что такое изменение соответствует принципу гуманности, позволяя быстрее определить ответственного владельца. При этом сохраняется обязанность нашедшего животное в трёхдневный срок уведомить об этом полицию или местные власти.
Ранее сообщалось, что прозвучавшее в Госдуме предложение о запрете на вход с собаками в магазины и аптеки вызвало критику со стороны профессионального сообщества. Ветеринарный врач выступил против тотального ограничения доступа для владельцев собак, а зоозащитник, в свою очередь, заявил, что вопрос допуска животных в заведения общественного питания, такие как кафе, не требует федерального регулирования.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.