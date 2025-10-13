Ричмонд
Тюменских аграриев приглашают совершить деловую поездку в Монголию

Делегация примет участие в индивидуальных B2B-встречах с потенциальными партнерами.

Единая инвестиционная команда Тюменской области investTyumen и торгово-промышленная палата региона приглашают представителей агропромышленного комплекса принять участие в бизнес-миссии в Монголию в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Мероприятие пройдет в Улан-Баторе с 21 по 24 ноября 2025 года. Делегация тюменских предпринимателей сможет принять участие в индивидуальных B2B-встречах с потенциальными партнерами, ознакомиться с особенностями местного рынка и найти новые каналы для экспорта своей продукции. Организаторы предлагают полное сопровождение поездки — от составления программы до поддержки на месте.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.