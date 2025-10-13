Тюменских аграриев приглашают совершить деловую поездку в Монголию

Мероприятие пройдет в Улан-Баторе с 21 по 24 ноября 2025 года. Делегация тюменских предпринимателей сможет принять участие в индивидуальных B2B-встречах с потенциальными партнерами, ознакомиться с особенностями местного рынка и найти новые каналы для экспорта своей продукции. Организаторы предлагают полное сопровождение поездки — от составления программы до поддержки на месте.