Астролог Драган рассказала, что ждет Россию: видео

Астролог Светлана Драган рассказала «МК», к чему стоит готовиться в ближайшее время. По ее словам, осенью агрессивная риторика в адрес нашей страны не ослабеет. Впрочем, Драган уверена: это не то, что нужно воспринимать всерьез. Основные события начнут происходить в третьей декаде февраля грядущего года: все старые алгоритмы начнут уходить в прошлое. А весна и лето для европейских лидеров, которые заняли агрессивную позицию в отношении России, и вовсе станут губительными. Россию же ждет начало нового мира. Об этом смотрите в нашем видео.

Основные события начнут происходить в третьей декаде февраля грядущего года: все старые алгоритмы начнут уходить в прошлое. А весна и лето для европейских лидеров, которые заняли агрессивную позицию в отношении России, и вовсе станут губительными. Россию же ждет начало нового мира. Об этом смотрите в нашем видео.