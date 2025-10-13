В Москве вынесли приговор бизнесмену, разоблачившему двух замминистра энергетики

Адвокат Арамаис Казарян просил снисхождения, учитывая заслуги в угледобыче, награды, семью с несовершеннолетними детьми и помощь в раскрытии преступлений, включая разоблачение экс-замминистров Анатолия Яновского и Сергея Мочальникова, а также Андрея Моисеенкова, Натальи Коневой и Асельдира Раджабова. Организатором ОПС считается Яновский, а суть аферы — в частичном исполнении контрактов по консервации шахт с фальсификацией документов и откатами чиновникам. Изначально инкриминировали хищение более 500 млн рублей, но иск Минэнерго составил 673 млн, которые взысканы полностью. Суд назначил семь лет условно с испытательным сроком пять лет, осужденный не будет обжаловать.