1,1 млрд рублей долга перед регионом могут списать Ростову

Согласно графику платежей, с 2025 по 2034 год город погасит 582 млн рублей (одну треть долга). Оставшиеся 1,1 млрд рублей, две трети от общей суммы, будут списаны в период с 2030 по 2034 год при условии, что высвободившиеся средства в предыдущие пять лет будут направлены на погашение коммерческих кредитов и расселение аварийного жилья.