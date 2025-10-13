1,1 млрд рублей долга перед регионом могут списать Ростову

Администрация Ростова-на-Дону направила в областное министерство финансов для подписания соглашение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Об этом на заседании комиссии городской Думы по бюджету сообщила начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян.
Общая сумма задолженности, подлежащая реструктуризации, составляет 1,7 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей — кредит на строительство мостового перехода через Дон в створе улицы Сиверса, и 200 млн рублей — кредит для погашения долговых обязательств перед коммерческими банками.
Согласно графику платежей, с 2025 по 2034 год город погасит 582 млн рублей (одну треть долга). Оставшиеся 1,1 млрд рублей, две трети от общей суммы, будут списаны в период с 2030 по 2034 год при условии, что высвободившиеся средства в предыдущие пять лет будут направлены на погашение коммерческих кредитов и расселение аварийного жилья.
