Премьер Пакистана Шариф вновь выдвигает Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на саммите мира объявил, что его страна вновь номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Шахбаз Шариф в ходе саммита в Шарм-Эш-Шейхе по прекращению конфликта в Секторе Газа заявил, что вновь выдвигает американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его словам, Трамп заслужил Нобелевскую премию за усилия в урегулировании недавнего конфликта между Индией и Пакистаном и конфликта Израиля в секторе Газа, сообщает Middle East Eye.
Напомним, в 2025-м году глава Белого дома Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, лауреатом которой он так хотел стать. Награда была присуждена руководителю венесуэльской оппозиции Марии Мачадо. Позднее Мачадо заявила, что посвящает победу Трампу, а также рассчитывает на поддержку — с его стороны, народа Соединенных Штатов, народов Латинской Америки и демократических стран мира.