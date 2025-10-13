В Новороссийске завершился первый кинофестиваль «Черноморская бора»

Итоги первого Международного молодежного кинофестиваля «Черноморская бора» подвели в Новороссийске Краснодарского края в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
На конкурс поступило более 580 заявок из России, Армении, Казахстана и Киргизии, из которых в финал вышли 32 лучшие короткометражные работы. Гран-при фестиваля завоевала картина «Ленточка» режиссера Наталии Кундельской.
В течение четырех дней участники также посещали мастер-классы от известных кинематографистов. Режиссер Вадим Истомин поделился секретами драматургии, Владимир Бучинский провел занятие по съемке и монтажу, а актриса Олеся Грибок рассказала об особенностях съемочного процесса. Программный директор фестиваля Илья Андилевко ознакомил участников с основами режиссуры. Помимо конкурсной программы и образовательных мероприятий, гости фестиваля смогли принять участие в экскурсиях и патриотических акциях, посвященных истории Новороссийска.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.