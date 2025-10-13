Тимати вышел из ресторанного проекта, созданного с Кридом

Крид продолжает деятельность в сфере бизнеса. На днях он зарегистрировал новый товарный графический знак, который позволит продавать продукцию под собственным брендом. В ассортимент могут войти ювелирные изделия, канцелярия, аксессуары и даже нижнее белье. Между тем другое коммерческое начинание артиста — ООО «Крид Косметикс» — пока не приносит выручки и прибыли, свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности компании.