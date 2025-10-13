В Госдуме предложили автоматизировать очередь в детсады и школы

По мнению авторов инициативы, автоматическая постановка на очередь существенно упростит жизнь молодым семьям: родителям не придётся тратить время на посещение учреждений, собирать документы и отслеживать сроки подачи — все данные будут переданы в систему один раз, при регистрации рождения, это повысит прозрачность и удобство предоставления госуслуг, обеспечит равные стартовые возможности для детей.