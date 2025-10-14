Ричмонд
Сначала школы и сады — в Ялте стартовал отопительный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости Крым. В Ялте включили отопление в ряде образовательных учреждений. Как сообщила в понедельник глава администрации города Янина Павленко, теплоснабжающие организации полностью готовы подавать тепло во все объекты соцкультбыта и в жилые дома.

Источник: РИА "Новости"

«Ялтинские тепловые сети» и «Крымтеплокоммунэнерго», отвечающие за теплоснабжение в регионе, полностью готовы к отопительному сезону. Тепло уже поступает в детские сады № 5, № 19, школу № 1 в Алупке, сад и школу в Никите", — проинформировала Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, ресурсоснабжающие организации готовы подавать тепло во все учреждения образования и культуры, а также в Ливадийскую больницу по заявкам руководителей.

«Что касается жилфонда, то прогноз на ближайшее время обещает среднесуточную температуру выше 13 градусов. Напомню, именно по ней определяем старт отопительного сезона — температура должна быть +8 градусов пять суток», — отметила мэр.

О готовности жилого фонда и соцобъектов к зиме уже отчитались власти Феодосии, Керчи и Севастополя. В Судаке с 3 октября отопление включили во всех социальных объектах: школах, детских садах, учреждениях культуры и здравоохранения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что регион на 95 процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Республиканские детские сады, школы и поликлиники обеспечены всем необходимым для бесперебойной работы.

