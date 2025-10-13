Ричмонд
Выездная точка для выдачи ЭЦП будет работать в Солигорске 15−16 октября

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр электронных услуг объявил о начале записи на получение услуг республиканского удостоверяющего центра по изданию сертификатов электронной цифровой подписи (ЭЦП) 15 и 16 октября в Солигорске, сообщает БЕЛТА.

Услуги будут оказывать по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 35, 1-й этаж, пом. 49 (вход в службу «Одно окно» Солигорского райисполкома). Контактный телефон для записи: (17) 311 30 00 (доб. 719). Время работы с понедельника по четверг — 9.00−18.00, пятница — 9.00−16.45 (перерыв 13.00−13.45). Адрес электронной почты: record_rc@nces.by.

Для получения обратной связи в электронном сообщении следует указать ФИО, УНП, номер рабочего телефона, электронную почту.

С информацией о сертификатах ЭЦП и порядком оказания услуг республиканского удостоверяющего центра можно ознакомиться в разделе «ГосСУОК».-0-