Успели только передать сигнал SOS и прыгнуть на плот: Косатки уничтожили семейную яхту посреди океана

В Португалии стая косаток атаковала французскую яхту, на которой находилась семья из пяти человек, сообщает Daily Star. Спасатели быстро эвакуировали всех, включая троих детей, и никто из них не пострадал.
По информации португальских ВВС, яхта Ti’fare подверглась нападению морских животных, которые протаранили её корпус, из-за чего внутрь трюма начала заливаться вода. На борту были супруги и их дети в возрасте 8, 10 и 12 лет.
Родители успели передать сигнал SOS и забраться с детьми на спасательный плот до того, как яхта затонула. Первым на помощь пришло рыболовецкое судно Silmar, которое подобрало пострадавших. После успешного нападения на яхту косатки, вероятно, удалились, не попытавшись атаковать плот с людьми.
Чтобы эвакуировать семью с рыболовецкого судна, были задействованы ВВС Португалии. Вертолёт EH-101 Merlin поднял всех пятерых выживших и доставил их на берег для проверки здоровья. По предварительным данным, никто из членов семьи не получил травм.
Ранее KP.RU сообщил, что ученые объясняют сотни случаев нападения косаток на яхты не желанием отомстить людям или агрессией, а обычной игрой. Для косаток кораблики вроде небольших яхт — как игрушечные мышки для кошек.