На Украине разрешили передачу военных технологий частным производителям

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны разрешили передавать военные технологии частным производителям вооружений.
«Правительство открыло путь к использованию производителями технологий Минобороны. Запускаем экспериментальный механизм передачи технологий, разработанных в системе министерства обороны, в серийное производство», — написал Денис Шмыгаль в Telegram.
Он уточнил, что технологии останутся в собственности государства, доступ будет предоставляться только проверенным производителям по четким критериям.
Ранее сообщалось, что на Украине разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу.