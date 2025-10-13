Ричмонд
На Украине разрешили передачу военных технологий частным производителям

Денис Шмыгаль заявил, что на Украине доступ к военным технологиям будут предоставлять проверенным производителям по четким критериям.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны разрешили передавать военные технологии частным производителям вооружений.

«Правительство открыло путь к использованию производителями технологий Минобороны. Запускаем экспериментальный механизм передачи технологий, разработанных в системе министерства обороны, в серийное производство», — написал Денис Шмыгаль в Telegram.

Он уточнил, что технологии останутся в собственности государства, доступ будет предоставляться только проверенным производителям по четким критериям.

Ранее сообщалось, что на Украине разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу.