Заморозки и сильный ветер: начало короткой рабочей недели в Башкирии будет очень холодным

В Башкирии прогнозируют заморозки до −2 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 14 октября, в Башкирии прогнозируется холодная погода. Об этом рассказали синоптики республики.

Будет облачно. Этой ночью ожидаются небольшие дожди, в восточных районах — со снегом, местами — гололед, днем — тоже будут осадки. Ветер будет южный, юго-восточный — от 9 до 14 метров в секунду, днем — местами порывы до 15−20 м/с.

Температура воздуха грядущей ночью составит +3, +8°С, на востоке похолодает до −2°С, днем потеплеет до +8, +13°С, на востоке — до +3°С.

Как сообщает МЧС Башкирии, ночью на некоторых участках дорог образуется гололедица, видимость из-за осадков ухудшится до одного-двух километров.

