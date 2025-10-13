Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штат краевой больницы в Барнауле пополнили две медсестры

Выпускницы Благовещенского медицинского техникума ранее проходили практику в этом учреждении здравоохранения.

Более 60 молодых специалистов начали работать в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 в 2025 году. Среди новых сотрудников — медсестры отделения колопроктологии Анастасия Костенко и Регина Хроленко, которые трудоустроились в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Выпускницы Благовещенского медицинского техникума проходили практику в этом же медучреждении и после получения дипломов решили вернуться сюда для постоянной работы. Трудоустройство молодых специалистов стало возможным по региональной программе «Медицинские кадры». Она направлена на снижение дефицита медицинских работников в государственных медучреждениях Алтайского края.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.