Штат краевой больницы в Барнауле пополнили две медсестры

Более 60 молодых специалистов начали работать в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 в 2025 году. Среди новых сотрудников — медсестры отделения колопроктологии Анастасия Костенко и Регина Хроленко, которые трудоустроились в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Выпускницы Благовещенского медицинского техникума проходили практику в этом же медучреждении и после получения дипломов решили вернуться сюда для постоянной работы. Трудоустройство молодых специалистов стало возможным по региональной программе «Медицинские кадры». Она направлена на снижение дефицита медицинских работников в государственных медучреждениях Алтайского края.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.