Экс-солист британской рок-группы Йен Уоткинс убит в тюрьме: за что он отбывал срок

В тюрьме Уэйкфилда был убит экс-вокалист британской рок-группы Lostprophets Иэн Уоткинс. В 2013 году его приговорили к 29 годам лишения свободы и 6 годам условного ограничения свободы за серию сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних, за попытки изнасилования и распространение порнографии с животными. Как его поймали и что известно о преступлениях исполнителя — в материале «Вечерней Москвы».
Насилие над детьми и порно с животными.
Экс-музыкант рок-группы Lostprophets (которая существовала с 1997 по 2013 год) был осужден в декабре 2013 года и отбывал наказание в тюрьме Уэйкфилда за хранение и распространение порнографических материалов с несовершеннолетними и животными, за преступный сговор с целью совершения развратных действий и две попытки изнасилования младенца. Все преступления были совершены в период с 2007 по 2012 год.
Судебный процесс проходил в столице Уэльса. Сам вокалист причастность к изнасилованиям отрицал, однако в других преступлениях сознался. Среди них:
заговор с целью изнасилования ребенка;несколько случаев сексуальных домогательств в отношении детей;изготовление, распространение и хранение непристойных изображений детей.
Во время следствия в личном архиве музыканта было обнаружено 90 видео с детской порнографией, а также 22 фотографии, где был изображен половой акт с животными.
Преступления Уоткинс совершал не в одиночку — вместе с ним осудили двух его сообщниц, которые фигурировали в деле как «женщина А» и «женщина Б». Они были преданными поклонницами творчества экс-музыканта и сами же приводили к нему собственных детей для совершения развратных действий. Обе признали себя виновными в ходе суда, что позволило им избежать сурового наказания: 21-летняя «женщина А» получила 14 лет лишения свободы, а 25-летняя «женщина Б» — 17 лет лишения свободы.
В ходе следствия стало известно, что он домогался 11-месячного ребенка одной из поклонниц, а вторую во время видеозвонка Уоткинс призывал «переступить черту» и просил склонить ребенка к проституции. Также известно, что Уоткинс планировал вступить в сексуальную связь с 13-летней девочкой, а затем распространить ее фотографии.
В ходе обыска квартиры экс-исполнителя были изъяты наркотические вещества. Следствие предполагало, что Уоткинс хотел подсадить на наркотики своих маленьких жертв.
Раскаивался для галочки.
В зале суда адвокат Уоткинса Салли О’Нил говорила, что у экс-музыканта давно прослеживались необычные сексуальные наклонности. Усугубило ситуацию пристрастие к наркотикам. Однако адвокат уверяла, что в ходе следствия ее подопечный осознал тяжесть преступления и искренне раскаялся в содеянном.
Но суд не смягчил меру пресечения рок-исполнителю, потому что к делу была приобщена запись телефонного разговора Уоткинса с его фанаткой. Последней артист поведал, что собирается ввести следствие в заблуждение, выставив попытки домогательств и изнасилования «неудачной шуткой, в результате которой никто не пострадал». А также он собирался внушить всем, что не помнит моментов совершения преступлений. Девушка посоветовала так не делать. В итоге экс-музыкант оставил эту идею.
Не первое нападение в тюрьме и убийство.
11 октября появилась информация о том, что Уоткинс был убит в тюрьме Великобритании. Нападение произошло рано утром, экс-музыканту перерезали горло заточенным прутом. Охранники не успели оказать первую помощь заключенному, по приезде бригада скорой помощи констатировала смерть от потери крови.
Это не первый случай нападения в тюрьме на экс-музыканта, в августе 2023 года он получил несколько ножевых ранений от сокамерников. Предположительно, причиной стал денежный долг. Однако тогда его успели госпитализировать.
Еще один знаменитый преступник из мира музыки — американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy. 4 октября суд в Нью-Йорке вынес ему приговор. Музыканта признали виновным в транспортировке людей с целью занятия проституцией и приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. Также он обязан выплатить штраф 500 тысяч долларов.