Экс-солист британской рок-группы Йен Уоткинс убит в тюрьме: за что он отбывал срок

Преступления Уоткинс совершал не в одиночку — вместе с ним осудили двух его сообщниц, которые фигурировали в деле как «женщина А» и «женщина Б». Они были преданными поклонницами творчества экс-музыканта и сами же приводили к нему собственных детей для совершения развратных действий. Обе признали себя виновными в ходе суда, что позволило им избежать сурового наказания: 21-летняя «женщина А» получила 14 лет лишения свободы, а 25-летняя «женщина Б» — 17 лет лишения свободы.