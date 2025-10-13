Установлена личность девушки с картины «Девушка с жемчужной сережкой»: кто она

По информации источника, для многих модель с полотна 1660-х годов была таинственной незнакомкой, личность которой удалось установить спустя 360 лет. Эндрю Грэм-Диксон считает, что на холсте изображена дочь главных покровителей художника Магдалена ван Рейвен. Ее семья была очень богатой и принадлежала к религиозной секте ремонстрантов, утверждает издание.