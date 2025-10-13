Ричмонд
Установлена личность девушки с картины «Девушка с жемчужной сережкой»: кто она

Telegraph: Историк узнал имя модели на картине «Девушка с жемчужной сережкой».

Источник: Комсомольская правда

Историк Эндрю Грэм-Диксон утверждает, что узнал имя девушки с всемирно известной картины нидерландского художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». Об этом пишет The Telegraph.

По информации источника, для многих модель с полотна 1660-х годов была таинственной незнакомкой, личность которой удалось установить спустя 360 лет. Эндрю Грэм-Диксон считает, что на холсте изображена дочь главных покровителей художника Магдалена ван Рейвен. Ее семья была очень богатой и принадлежала к религиозной секте ремонстрантов, утверждает издание.

По новой теории исследователя, картина изображает девушку в образе Марии Магдалины, которая обращается к Иисусу Христу, а это соответствует верованиям коллегиантов.

Между тем, газета The Guardian писала, в Италии полиция заподозрила организаторов выставки в Парме, посвящённой работам Сальвадора Дали, в экспонировании подделок.