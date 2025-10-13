Мэр Одессы Труханов опроверг информацию о наличии у него паспорта РФ

Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг информацию о наличии у него российского паспорта. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.
«История о моем якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране», — отметил Труханов.
По словам одесского градоначальника, ранее он прошел все возможные проверки, подтвердившие, что российского гражданства он никогда не имел.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что комиссия при Владимире Зеленском приняла решение о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства из-за предположений о том, что он обладает также российским гражданством.