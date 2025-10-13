Впечатливший Шварценеггера бодибилдер Вариндер Гуман умер в 47 лет

Популярный в Индии актер и бодибилдер Вариндер Сингх Гуман умер от инфаркта. Об этом сообщает издание Daily Star.
Мужчину госпитализировали в Амритсаре, где провели плановое хирургическое вмешательство. Однако после операции организм Гумана не смог справиться с нагрузкой, и у него случился инфаркт в ходе реабилитации. Бодибилдеру было 47 лет.
Сингх Гуман стал известен благодаря тому, что ему удалось достичь удивительных результатов в бодибилдинге, будучи вегетарианцем. Его способности при личной встрече оценил знаменитый актер и спортсмен Арнольд Шварценеггер.
— Шварценеггер был впечатлен моим физическим состоянием и отметил меня как самого высокого бодибилдера из Индии, — рассказывал Гуман в одном из интервью.
В 2013 году Шварценеггер выбрал его в качестве представителя своей линии продукции в Азии и назвал его в социальных сетях «невероятным талантом», говорится в материале.
Усердные занятия спортом, в том числе и бодибилдингом, сами по себе порой могут приводить к внезапной смерти. Некоторые атлеты одномоментно умирают во время тренировок. Чем опасны большие физические нагрузки для организма и могут ли они стать причиной внезапной смерти в молодом возрасте, разбиралась «Вечерняя Москва».