Трамп заявил, что третий и четвертый этапы его плана по Газе уже идут

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что третий и четвертый этапы его плана по достижению перемирия в секторе Газа уже идут.
«Работа уже ведется прямо сейчас. Пока мы говорим: мы фактически на третьем и четвертом этапах», — заявил глава Белого дома в ходе пресс-конференции в Египте по итогам саммита по Газе.
Трамп подчеркнул, что приверженность США реализации плана по перемирию, состоящего из 20 пунктов, станет фундаментом для урегулирования ситуации в регионе и достижения «светлого будущего».
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа совместно с лидерами западных, ближневосточных и африканских государств, которые также присутствовали на саммите в Египте. Соглашение должно положить конец конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС.