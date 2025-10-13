Ричмонд
Трамп заявил, что третий и четвертый этапы его плана по Газе уже идут

Трамп считает, что приверженность плану по Газе станет фундаментом для урегулирования конфликта Израиля и ХАМАС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что третий и четвертый этапы его плана по достижению перемирия в секторе Газа уже идут.

«Работа уже ведется прямо сейчас. Пока мы говорим: мы фактически на третьем и четвертом этапах», — заявил глава Белого дома в ходе пресс-конференции в Египте по итогам саммита по Газе.

Трамп подчеркнул, что приверженность США реализации плана по перемирию, состоящего из 20 пунктов, станет фундаментом для урегулирования ситуации в регионе и достижения «светлого будущего».

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа совместно с лидерами западных, ближневосточных и африканских государств, которые также присутствовали на саммите в Египте. Соглашение должно положить конец конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

