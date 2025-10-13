Ричмонд
Бухгалтер похитила у больницы более 1,3 миллиона рублей

В Башкирии экс-главбуха больницы осудят за хищение 1,3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Зилаирском районе Башкирии прокуратура направила в суд дело против 46-летней женщины, обвиняемой в хищении денег из бюджета местной больницы. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.,

Согласно версии следствия, женщина, будучи главным бухгалтером медицинского учреждения, организовала схему незаконного обогащения. Она фиктивно трудоустроила уборщицей в больницу свою мать, составила подложный договор на консультационные услуги по бухучету со своей сестрой, а также вносила в документацию данные о стимулирующих выплатах фельдшерам, которые затем возвращали ей часть полученных средств. За два года обвиняемая «заработала» свыше 1,3 миллиона рублей, и распорядилась ими по своему усмотрению.

На женщину завели уголовное дело по статьям за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Материалы дела направлены в Зилаирский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

