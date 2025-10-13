Ричмонд
Денис Клявер раскрыл, будет ли помогать взрослому сыну в актёрской карьере

У бывшего участника группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера трое детей. Старшему Тимофею уже исполнилось 24 года. Молодой человек отслужил в армии и после этого пошёл учиться в театральную студию. Кажется, с выбором профессии он определился. Теперь поклонники этой семьи гадают, будет ли помогать звездный отец своему сыну в карьере. Ответ на этот вопрос Клявер дал на видео.

