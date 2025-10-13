Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Оргкомитет XI Всероссийской премии «За верность науке» утвердил шорт-лист номинантов. Имена победителей объявят 24 октября в Москве в Театре на Бронной. Организатор ежегодного события — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
«В этом году мы снова обновили рекорд — поступило свыше 2 тысяч заявок из 81 региона России. Участие в конкурсном отборе приняли популяризаторы науки практически со всей страны, что подтверждает востребованность премии в научном сообществе и медиапространстве, а также демонстрирует ежегодно растущий интерес со стороны соискателей», — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, подводя итоги заседания оргкомитета.
По словам министра, второй год подряд самой востребованной стала номинация «Наука — детям», отражающая эффективность работы по популяризации научных знаний среди подрастающего поколения. Также в тройку самых популярных вошли «Автор цифрового контента» и «Научная пресс-служба года».
Номинации и призы.
В 2025 году премия включает 11 номинаций, три из которых представлены впервые: «Работа с опытом: вклад ученых в Победу» — за сохранение достоверных знаний о российских исследователях и их вкладе в Победу в Великой Отечественной войне; «Об использовании технологии искусственного интеллекта в научных исследованиях» — за популяризацию передовых AI-проектов; «Специальный приз к 80-летию атомной промышленности», учрежденный госкорпорацией «Росатом».
В числе номинантов — проекты «Наука вокруг», «Сибур. Дом полимеров», «Метод Сократа», «Курилка Гутенберга», научные пресс-службы ведущих университетов страны, а также спецпроекты, посвященные вкладу российских ученых в Победу и развитию атомной энергетики.
Лауреаты премии получат денежное вознаграждение и специальные призы от партнеров конкурса. Победитель номинации к 80-летию атомной промышленности совершит путешествие на борту атомного ледокола «50 лет Победы» в рамках просветительской экспедиции «Ледокол знаний» в 2026 году.
Заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» Екатерина Яцишина, представившая доклад о результатах экспертной оценки, отметила, что организация экспертизы совершенствуется ежегодно. «Заявки оценивают журналисты, ученые, представители государственных структур, фондов и вузов — это придает конкурсу высокий уровень объективности», — подчеркнула она.
Глава Минобрнауки России отдельно поблагодарил Фонд «Искусство, наука и спорт» за поддержку премии и ее основателя Алишера Усманова, а также директора фонда Веронику Ланскую — за вклад в повышение престижа и общественной значимости проекта.
В 2024 году специальный приз имени Христофора Леденцова от госкорпорации «Росатом» получил спецпроект ТАСС «Атомная эпоха».