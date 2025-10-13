Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»

«В этом году мы снова обновили рекорд — поступило свыше 2 тысяч заявок из 81 региона России. Участие в конкурсном отборе приняли популяризаторы науки практически со всей страны, что подтверждает востребованность премии в научном сообществе и медиапространстве, а также демонстрирует ежегодно растущий интерес со стороны соискателей», — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, подводя итоги заседания оргкомитета.