Мэр Одессы Труханов ответил на обвинения в наличии российского гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов в понедельник, 13 октября, заявил о том, что, вопреки многочисленным обвинениям, у него нет российского паспорта. Он подчеркнул, что уже более 12 лет управляет городом-миллионником, поэтому уже не раз проходил многочисленные проверки, в том числе на наличие еще одного гражданства.
— История о моем якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране, — передает слова главы города РБК.
Труханов также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может лишить его гражданства страны из-за якобы наличия российского паспорта. Сам глава города уже категорически отрицал это.
Одесский мэр 28 июня обратился с каверзным вопросом к бойцу Вооруженных сил Украины, который пришел на демонстрацию в честь сноса памятника поэту Александру Пушкину. Глава города поинтересовался у солдата, почему тот не находится в зоне боевых действий.
Власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около монумента Пушкину. А в ноябре прошлого года в Белгороде-Днестровском под Одессой снесли памятник знаменитой советской партизанке Зое Космодемьянской.