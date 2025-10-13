Ричмонд
Мэр Одессы Труханов ответил на обвинения в наличии российского гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов в понедельник, 13 октября, заявил о том, что, вопреки многочисленным обвинениям, у него нет российского паспорта. Он подчеркнул, что уже более 12 лет управляет городом-миллионником, поэтому уже не раз проходил многочисленные проверки, в том числе на наличие еще одного гражданства.

— История о моем якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране, — передает слова главы города РБК.

— История о моем якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране, — передает слова главы города РБК.

Труханов также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может лишить его гражданства страны из-за якобы наличия российского паспорта. Сам глава города уже категорически отрицал это.

Одесский мэр 28 июня обратился с каверзным вопросом к бойцу Вооруженных сил Украины, который пришел на демонстрацию в честь сноса памятника поэту Александру Пушкину. Глава города поинтересовался у солдата, почему тот не находится в зоне боевых действий.

Власти Одессы 17 января согласовали смену названия дерева «Пушкинский платан», которое находится около монумента Пушкину. А в ноябре прошлого года в Белгороде-Днестровском под Одессой снесли памятник знаменитой советской партизанке Зое Космодемьянской.