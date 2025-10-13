Мэр Одессы Труханов ответил на обвинения в наличии российского гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов в понедельник, 13 октября, заявил о том, что, вопреки многочисленным обвинениям, у него нет российского паспорта. Он подчеркнул, что уже более 12 лет управляет городом-миллионником, поэтому уже не раз проходил многочисленные проверки, в том числе на наличие еще одного гражданства.