В Московском Музее Победы пополнят экспозицию «Путь к Победе» реликвии из Пскова

Переданные предметы обладают особой исторической ценностью. Первый из них — портсигар, изготовленный в 1942 году из обшивки сбитого немецкого самолета и принадлежавший связисту 8-го Эстонского стрелкового корпуса Харальду Рюютелю. «Крыло одного из фашистских самолетов, сбитых под Великими Луками, было использовано фронтовыми умельцами для изготовления портсигара. Можно предположить, что именно Харальд изготовил этот портсигар, а затем именно он и нанес на его алюминиевую крышку наименования различных населенных пунктов, предположительно, обозначивших этапы пройденного боевого пути», — отметила Мельникова. На крышке портсигара выгравированы названия населенных пунктов, обозначавших боевой путь владельца, а также надпись на эстонском языке: «В поисках своего пути».