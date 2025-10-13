Ричмонд
В Московском Музее Победы пополнят экспозицию «Путь к Победе» реликвии из Пскова

ПСКОВ, 13 октября. /ТАСС/. Два уникальных артефакта из коллекции Псковского музея-заповедника пополнят масштабную экспозицию «Путь к Победе» в московском Музее Победы. Реликвии будут представлены в рамках интерактивного комплекса «Реликвии Победы», сообщила ТАСС генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Псковский музей-заповедник передал Музею Победы два уникальных предмета для формирования интерактивного комплекса “Реликвии Победы” масштабной экспозиции “Путь к Победе”. Это портсигар Харальда Рюютеля, сделанный из крыла сбитого немецкого самолета, и трофейный “Вальтер” генерала Андрея Стученко», — отметила Мельникова.

Переданные предметы обладают особой исторической ценностью. Первый из них — портсигар, изготовленный в 1942 году из обшивки сбитого немецкого самолета и принадлежавший связисту 8-го Эстонского стрелкового корпуса Харальду Рюютелю. «Крыло одного из фашистских самолетов, сбитых под Великими Луками, было использовано фронтовыми умельцами для изготовления портсигара. Можно предположить, что именно Харальд изготовил этот портсигар, а затем именно он и нанес на его алюминиевую крышку наименования различных населенных пунктов, предположительно, обозначивших этапы пройденного боевого пути», — отметила Мельникова. На крышке портсигара выгравированы названия населенных пунктов, обозначавших боевой путь владельца, а также надпись на эстонском языке: «В поисках своего пути».

Второй артефакт — трофейный пистолет «Вальтер PP», принадлежавший генералу армии Андрею Стученко. На оружии сохранилась гравировка: «Пистолет генерала Стученко А. Т., взятый в бою 30.07.1943 г.». Под командованием Стученко соединения участвовали в освобождении Ржева, Смоленской операции и блокаде курляндской группировки противника. Созданный как полицейское оружие, впоследствии «Вальтер» послужил прототипом для советского пистолета Макарова. Конструкция немецкого оружия была существенно переработана советскими инженерами в целях повышения надежности и упрощения производства.

Новая экспозиция «Путь к Победе», занимающая площадь 4,4 тысяч кв. м, приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мультимедийный комплекс посвящен ключевым сражениям и подвигу солдат, защищавших Родину.