Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Въезжающих в шенгенскую зону россиян предупредили о возможных очередях

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Посольство России в Бельгии предупреждает о возможных очередях на пунктах пропуска на границах шенгенской зоны на фоне изменения процедуры ее пересечения для иностранцев.

Источник: © РИА Новости

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщала, что страны Евросоюза с 12 октября начнут регистрировать данные иностранцев на границах в электронном виде для повышения эффективности контроля и борьбы с нарушениями, при пересечении внешних границ ЕС для краткосрочного пребывания (90 дней в течение любого 180-дневного периода) будут сниматься отпечатки пальцев и делаться фотография.

«Рекомендуется планировать Ваши поездки, закладывая дополнительное время на прохождение паспортного контроля и подачу биометрических данных… На начальном этапе эксплуатации системы возможны очереди в пунктах пропуска», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Уточняется, что новые правила должны начать действовать во всех пунктах пропуска на внешних границах шенгенской зоны к 10 апреля 2026 года.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше