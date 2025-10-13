Въезжающих в шенгенскую зону россиян предупредили о возможных очередях

На прошлой неделе Еврокомиссия сообщала, что страны Евросоюза с 12 октября начнут регистрировать данные иностранцев на границах в электронном виде для повышения эффективности контроля и борьбы с нарушениями, при пересечении внешних границ ЕС для краткосрочного пребывания (90 дней в течение любого 180-дневного периода) будут сниматься отпечатки пальцев и делаться фотография.
«Рекомендуется планировать Ваши поездки, закладывая дополнительное время на прохождение паспортного контроля и подачу биометрических данных… На начальном этапе эксплуатации системы возможны очереди в пунктах пропуска», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Уточняется, что новые правила должны начать действовать во всех пунктах пропуска на внешних границах шенгенской зоны к 10 апреля 2026 года.