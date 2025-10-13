В США представили мобильную установку для ракет Tomahawk

Американская компания Oshkosh Defense презентовала в США линейку мобильных пусковых установок, это произошло на выставке AUSA, сказано на сайте организации.
Компания показала серию многоцелевых автономных транспортных средств (FMAV). В частности, в нее вошел аппарат X-MAV. Это специализированная пусковая установка с возможностью автономного пуска. Она работает с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть вооружен с помощью четырех ракет Tomahawk.
Кроме того, компания представила средний многоцелевой автономный аппарат M-MAV и легкий многоцелевой автономный аппарат L-MAV.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что передача ракет Tomahawk Украине может кончиться плохо для всех, в том числе лидера США Дональда Трампа.