Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США представили мобильную установку для ракет Tomahawk

В США презентовали многоцелевой автономный аппарат X-MAV.

Источник: Аргументы и факты

Американская компания Oshkosh Defense презентовала в США линейку мобильных пусковых установок, это произошло на выставке AUSA, сказано на сайте организации.

Компания показала серию многоцелевых автономных транспортных средств (FMAV). В частности, в нее вошел аппарат X-MAV. Это специализированная пусковая установка с возможностью автономного пуска. Она работает с дальнобойными боеприпасами. Отмечается, что X-MAV может быть вооружен с помощью четырех ракет Tomahawk.

Кроме того, компания представила средний многоцелевой автономный аппарат M-MAV и легкий многоцелевой автономный аппарат L-MAV.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что передача ракет Tomahawk Украине может кончиться плохо для всех, в том числе лидера США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше