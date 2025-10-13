Сетями добыли более 30 кг рыбы. В Пинском районе задержали браконьеров

В рыболовных угодьях водохранилища Погост вблизи деревни Ботово сотрудники Государственной инспекции задержали двух граждан, проживающих в Пинске, с крупным, но незаконным уловом весом более 32 кг, добытым с использованием запрещенных орудий любительского рыболовства — 10 рыболовных сетей общей длиной почти 800 м. При осмотре по месту жительства одного из задержанных были обнаружены запрещенные орудия любительского рыболовства — 19 сетей общей длиной более 1 км.