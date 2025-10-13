Сетями добыли более 30 кг рыбы. В Пинском районе задержали браконьеров

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе задержали браконьеров. Сетями они добыли более 30 кг рыбы, сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
В рыболовных угодьях водохранилища Погост вблизи деревни Ботово сотрудники Государственной инспекции задержали двух граждан, проживающих в Пинске, с крупным, но незаконным уловом весом более 32 кг, добытым с использованием запрещенных орудий любительского рыболовства — 10 рыболовных сетей общей длиной почти 800 м. При осмотре по месту жительства одного из задержанных были обнаружены запрещенные орудия любительского рыболовства — 19 сетей общей длиной более 1 км.
За добычу рыбы сетями в отношении задержанных начаты административные процессы. Изъяты лодка с подвесным лодочным мотором, запрещенные орудия рыболовства. Нарушителям предстоит возместить вред, причиненный окружающей среде, в размере свыше Br3,4 тыс.
Государственная инспекция призывает соблюдать природоохранное законодательство и отказаться от действий, которые могут повлечь негативные последствия для природы и самих нарушителей. -0-