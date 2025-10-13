65-летняя актриса Сотникова пошла к косметологу и пожалела: она рассказала о страшных последствиях

Российская актриса и телеведущая Вера Сотникова пошла к косметологу и пожалела: она столкнулась со страшными последствиями. Об этом знаменитость рассказала на личной странице в соцсетях.
По ее словам, ей не понравился нитевый лифтинг, поскольку на лице образовались гематомы, а нити спустились к подбородку. Сотникова отметила, что когда сообщила о проблеме, ей натянули нити вниз, а также «сделали дырку в подбородке, обрезали и заклеили все пластырем». В результате, 65-летней звезде пришлось ехать в Санкт-Петербург для устранения последствий.
«Исправлять ошибки этого косметолога пришлось у опытного врача — нити он счищал с кожи скальпелем. С гостиницей и дорогой операция обошлась в миллион рублей», — заявила Сотникова.
Она также добавила, что в первой клинике ее записали к одному специалисту, а попала она к другому. Помимо того, процедура должна была быть бесплатной, а ей пришлось заплатить 70 тысяч рублей.
