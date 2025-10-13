65-летняя актриса Сотникова пошла к косметологу и пожалела: она рассказала о страшных последствиях

По ее словам, ей не понравился нитевый лифтинг, поскольку на лице образовались гематомы, а нити спустились к подбородку. Сотникова отметила, что когда сообщила о проблеме, ей натянули нити вниз, а также «сделали дырку в подбородке, обрезали и заклеили все пластырем». В результате, 65-летней звезде пришлось ехать в Санкт-Петербург для устранения последствий.