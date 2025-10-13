Правилова спела на ЧМ гимн РФ на фоне композиции для нейтральных атлетов

Отметим, чемпионат мира по грэвелу — велогонкам по дорогам с гравийным или грунтовым покрытием — проходил с 11 по 12 октября в Нидерландах. Правилова заняла первое место в любительской гонке для спортсменок в возрасте от 35 до 39 лет, опередив ближайшую соперницу на 35 секунд.