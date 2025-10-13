Правилова спела на ЧМ гимн РФ на фоне композиции для нейтральных атлетов

Чемпионка мира по грэвел-велоспорту Дарья Правилова спела гимн России поверх «Оды к радости» Людвига Ван Бетховена, которая прозвучала в качестве композиции для нейтральных спортсменов.
В соцсетях распространились кадры, на которых Правилова стоит на верхней ступеньке пьедестала и исполняет гимн РФ, приложив руку к груди.
Во время итоговой фотосессии на пьедестале серебряный призер из Литвы отказалась подняться на верхнюю ступень рядом с россиянкой. Позже в соцсетях Правилова иронично отреагировала на ее поступок.
«Литва не встала вместе для фото. Дизлайк», — написала россиянка.
Отметим, чемпионат мира по грэвелу — велогонкам по дорогам с гравийным или грунтовым покрытием — проходил с 11 по 12 октября в Нидерландах. Правилова заняла первое место в любительской гонке для спортсменок в возрасте от 35 до 39 лет, опередив ближайшую соперницу на 35 секунд.
Ранее сообщалось, что российская спортсменка Алина Лысенко возглавила спринтерский мировой рейтинг Международного союза велосипедистов (UCI) на треке.