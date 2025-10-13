Ричмонд
Гаишники поймали подростка, устроившего покатушки на грузовике

В Уфе 17-летнего студента задержали за рулем грузовика.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 13 октября, в Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержали 17-летнего студента колледжа, который сел за руль грузовика Mitsubishi Fuso, не имея без водительского удостоверения. Инцидент произошел на проспекте Дружбы Народов.

Как сообщает пресс-служба городской ГАИ, на молодого человека составили протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления».

Информацию о происшествии направили в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей подростка к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В обращении к родителям сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули, что ребенок не может правильно оценивать дорожную ситуацию и быстро принимать верные решения. Нахождение несовершеннолетнего за рулем транспортного средства создает опасность как для него самого, так и для других участников дорожного движения.

