Гаишники поймали подростка, устроившего покатушки на грузовике

В обращении к родителям сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули, что ребенок не может правильно оценивать дорожную ситуацию и быстро принимать верные решения. Нахождение несовершеннолетнего за рулем транспортного средства создает опасность как для него самого, так и для других участников дорожного движения.