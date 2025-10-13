Минздрав представил обновленный список для ухода на больничный

Министерство здравоохранения РФ представило новый порядок оформления листов нетрудоспособности, согласно которому перечень законных оснований для отсутствия на работе расширяется.
Теперь право на получение больничного имеют люди, проходящие лечение в санаториях, а также сотрудники, которым нужен уход за престарелыми членами семьи или близкими родственниками.
Кроме того, законным основанием для отсутствия на рабочем месте теперь служат нахождение на карантине, процедура усыновления ребенка или установка протезов в стационаре. Также мера сохраняется и за беременными женщинами.
Авторы инициативы предполагают, что изменения помогут сократить количество случаев неправомерного оформления больничных и повысят общую эффективность всей системы.
При этом уже к 2026 году Минздрав планирует существенно увеличить максимальный размер выплаты по временной нетрудоспособности. Предельная сумма вырастет в полтора раза и достигнет 200 тысяч рублей. На такую компенсацию смогут претендовать сотрудники со страховым стажем более восьми лет и зарплатой от 233 тысяч рублей, передает Life.ru.
Еще в июле стало известно, что Минздрав намерен изменить правила выдачи больничных. В новом проекте закреплялось положение, согласно которому врач должен будет обращаться к специальной комиссии, если пациент в течение полугода оформлял лист нетрудоспособности четыре раза и более.