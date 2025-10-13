Минздрав представил обновленный список для ухода на больничный

При этом уже к 2026 году Минздрав планирует существенно увеличить максимальный размер выплаты по временной нетрудоспособности. Предельная сумма вырастет в полтора раза и достигнет 200 тысяч рублей. На такую компенсацию смогут претендовать сотрудники со страховым стажем более восьми лет и зарплатой от 233 тысяч рублей, передает Life.ru.