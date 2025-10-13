Мэр Одессы опроверг заявления о наличии у него российского гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг сообщения о якобы наличии у него гражданства Российской Федерации. Об этом украинский чиновник написал в личном Telegram-канале.
«Я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок», — отметил он.
Таким образом Труханов прокомментировал свою вероятную отставку с поста мэра Одессы в связи с возможным лишением чиновника гражданства Украины. По словам градоначальника, слухи о наличии у него российского паспорта регулярно появляются перед выборами и важными политическими событиями в стране.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Геннадия Труханова, что глава киевского режима Владимир Зеленский может лишить его гражданства Украины. При этом градоначальник категорически отверг подлинность опубликованных в сети фотографий, на которых якобы запечатлен его российский паспорт.