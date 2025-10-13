Мэр Одессы опроверг заявления о наличии у него российского гражданства

Таким образом Труханов прокомментировал свою вероятную отставку с поста мэра Одессы в связи с возможным лишением чиновника гражданства Украины. По словам градоначальника, слухи о наличии у него российского паспорта регулярно появляются перед выборами и важными политическими событиями в стране.