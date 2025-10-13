Ричмонд
Воспитательницу детского сада в Кропоткине подозревают в избиении трехлетней девочки

Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае после жестокого обращения воспитателя с ребенком.

Источник: Комсомольская правда

В городе Кропоткин Краснодарского края возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней воспитательницы детского сада, подозреваемой в жестоком обращении с трехлетней воспитанницей. Основанием для возбуждения дела стали многочисленные синяки и кровоподтеки, обнаруженные матерью ребенка на теле девочки. Об этом сообщает «КП — Кубан».

Как сообщают правоохранительные органы, воспитательница не только систематически кричала на ребенка, но и применяла физическую силу. Инцидент вызвал общественный резонанс среди жителей города.

Мать девочки обратилась в полицию после того, как заметила изменения в поведении дочери и обнаружила на ее теле следы побоев. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие множественных телесных повреждений у ребенка.

Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время следователи проводят опрос сотрудников дошкольного учреждения и других свидетелей для установления всех обстоятельств произошедшего.

