Воспитательницу детского сада в Кропоткине подозревают в избиении трехлетней девочки

В городе Кропоткин Краснодарского края возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней воспитательницы детского сада, подозреваемой в жестоком обращении с трехлетней воспитанницей. Основанием для возбуждения дела стали многочисленные синяки и кровоподтеки, обнаруженные матерью ребенка на теле девочки. Об этом сообщает «КП — Кубан».