Воспитательницу детского сада в Кропоткине подозревают в избиении трехлетней девочки

В городе Кропоткин Краснодарского края возбуждено уголовное дело в отношении 60-летней воспитательницы детского сада, подозреваемой в жестоком обращении с трехлетней воспитанницей. Основанием для возбуждения дела стали многочисленные синяки и кровоподтеки, обнаруженные матерью ребенка на теле девочки. Об этом сообщает «КП — Кубан».
Как сообщают правоохранительные органы, воспитательница не только систематически кричала на ребенка, но и применяла физическую силу. Инцидент вызвал общественный резонанс среди жителей города.
Мать девочки обратилась в полицию после того, как заметила изменения в поведении дочери и обнаружила на ее теле следы побоев. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие множественных телесных повреждений у ребенка.
Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время следователи проводят опрос сотрудников дошкольного учреждения и других свидетелей для установления всех обстоятельств произошедшего.
