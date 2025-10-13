Три ЧП за день: в башкирских лесах потерялись пять человек

Также спасатели советуют брать с собой свисток, который слышно гораздо дальше, чем человеческий крик, обычный компас на случай разрядки телефона, яркую одежду, чтобы быть заметнее среди деревьев, и фонарь, учитывая ранние осенние сумерки. Главное правило при потере ориентации — оставаться на месте и звонить по номеру 112.