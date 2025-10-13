Три ЧП за день: в башкирских лесах потерялись пять человек

За минувшие сутки в лесах Башкирии потерялись пять человек. Как сообщает Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям, происшествия зафиксированы в трех районах республики.
В Гафурийском районе спасатели разыскивали и нашли одного заблудившегося мужчину. В Нуримазовском районе помощь потребовалась уже двум мужчинам, потерявшим ориентировку в лесу. Еще один инцидент произошел в Чишминском районе, где за грибами отправились и заблудились мужчина и женщина.
К счастью, как отметили в ведомстве, все пятеро потерявшихся были обнаружены живыми и невредимыми, в медицинской помощи никто из них не нуждался.
Госкомитет по ЧС напомнил жителям республики простые, но жизненно важные правила безопасности при посещении леса. Специалисты рекомендуют обязательно полностью заряжать телефон и брать с собой портативный аккумулятор, экономно расходуя заряд батареи. Необходимо заранее сообщать родным или друзьям точный маршрут и планируемое время возвращения.
Также спасатели советуют брать с собой свисток, который слышно гораздо дальше, чем человеческий крик, обычный компас на случай разрядки телефона, яркую одежду, чтобы быть заметнее среди деревьев, и фонарь, учитывая ранние осенние сумерки. Главное правило при потере ориентации — оставаться на месте и звонить по номеру 112.
