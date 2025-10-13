Более 2,1 тыс. женщин за полгода сохранили беременность после предабортного консультирования

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за первое полугодие 2025 года более 2,1 тыс. женщин после проведения предабортного психологического консультирования приняли решение сохранить беременность. Об этом сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов, передает корреспондент БЕЛТА.
«Если говорить о той работе, которая проведена, только за первое полугодие этого года было предотвращено более 2 тыс. абортов, а это более 2 тыс. рожденных детей. Все это — вклад в копилку народонаселения Беларуси», — сказал Александр Старовойтов.
В Минздраве уточнили, что за шесть месяцев 2025 года при проведении предабортного психологического консультирования приняли решение сохранить беременность 2166 женщин.
Республиканский конкурс «Святость рождения 2025», итоги которого сегодня подвели в Минске, и был направлен на рост рождаемости в стране путем повышения эффективности предабортного психологического консультирования, проводимого специалистами в области здравоохранения, и укрепления института семьи и традиционных семейных ценностей.
По словам Александра Старовойтова, конкурс «Святость рождения 2025» ставит целью поощрить и возвысить значение искусства рождения и всей сопутствующей ему медицинской помощи. «Мы стремимся отдать должное профессионализму и преданности наших медицинских работников, которые на протяжении многих лет заботятся о здоровье наших новорожденных и их матерей», — подчеркнул он.
Конкурс проводился при сотрудничестве Министерства здравоохранения, Белорусской православной церкви и благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров».-0-