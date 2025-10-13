Минздрав опроверг слухи об изменении порядка оформления больничных листов

Ранее в Сети появилась информация, что якобы изменился список причин, по которым можно взять больничный. Так, среди возможных причин для оформления больничного указано лечение в санаторных условиях, уход за пожилыми или тяжело больными родственниками, а также ситуации карантина, установки протезов в больнице и оформления усыновления.