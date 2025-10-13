Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав опроверг слухи об изменении порядка оформления больничных листов

Как отметил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов, информация не соответствует действительности.

Источник: Аргументы и факты

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов выступил с заявлением, что никаких изменений в порядок оформления больничных листов ведомство не вносило. Его слова приводит агентство ТАСС.

Ранее в Сети появилась информация, что якобы изменился список причин, по которым можно взять больничный. Так, среди возможных причин для оформления больничного указано лечение в санаторных условиях, уход за пожилыми или тяжело больными родственниками, а также ситуации карантина, установки протезов в больнице и оформления усыновления.

«Указанная информация не соответствует действительности, никаких изменений в порядок оформления больничных листов не вносилось, решений о сужении числа заболеваний и состояний, в особенности, с выраженной лихорадкой, при которых оформляется листок временной нетрудоспособности, не принималось и не планируется», — заявил помощник министра здравоохранения РФ.

Также сообщалось, что со следующего года самозанятые граждане получат возможность оформлять оплачиваемые больничные по временной нетрудоспособности.