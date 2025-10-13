Минздрав опроверг слухи об изменении порядка оформления больничных листов

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов выступил с заявлением, что никаких изменений в порядок оформления больничных листов ведомство не вносило. Его слова приводит агентство ТАСС.
Ранее в Сети появилась информация, что якобы изменился список причин, по которым можно взять больничный. Так, среди возможных причин для оформления больничного указано лечение в санаторных условиях, уход за пожилыми или тяжело больными родственниками, а также ситуации карантина, установки протезов в больнице и оформления усыновления.
«Указанная информация не соответствует действительности, никаких изменений в порядок оформления больничных листов не вносилось, решений о сужении числа заболеваний и состояний, в особенности, с выраженной лихорадкой, при которых оформляется листок временной нетрудоспособности, не принималось и не планируется», — заявил помощник министра здравоохранения РФ.
Также сообщалось, что со следующего года самозанятые граждане получат возможность оформлять оплачиваемые больничные по временной нетрудоспособности.