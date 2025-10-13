Трамп назвал премьера Италии Мелони прекрасной женщиной

Лидер США Дональд Трамп шутливо поприветствовал премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая оказалась единственной женщиной на саммите по Газе в Египте, пишет ANSA.
«Кто эта женщина?», — спросил глава Белого дома.
Затем американский лидер подал руку Джордже Мелони и добавил: «Прекрасная женщина».
При этом на полях саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в шутку призвал премьера Италии бросить курить.
В ходе мероприятия лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
