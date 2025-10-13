Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал премьера Италии Мелони прекрасной женщиной

Дональд Трамп шутливо поприветствовал Джорджу Мелони на саммите в Египте.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп шутливо поприветствовал премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая оказалась единственной женщиной на саммите по Газе в Египте, пишет ANSA.

«Кто эта женщина?», — спросил глава Белого дома.

Затем американский лидер подал руку Джордже Мелони и добавил: «Прекрасная женщина».

При этом на полях саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в шутку призвал премьера Италии бросить курить.

В ходе мероприятия лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше