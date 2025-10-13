Футболисты Кабо-Верде впервые отобрались на чемпионат мира

В матче отборочного этапа мирового первенства по футболу 2026 года сборная Кабо-Верде уверенно переиграла команду Эсватини с результатом 3:0, обеспечив себе место в финальной стадии чемпионата.
В составе победителей отличились Дайлон Роша Ливраменту (54-я минута), Уилли Семеду (54) и Стопира (90+1). Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини отыграл весь матч, выйдя в стартовом составе.
Одержав победу, команда Кабо-Верде финишировала первой в группе, набрав 23 очка за 10 сыгранных туров. Это будет дебютное выступление сборной Кабо-Верде на чемпионате мира.
Сборная Кабо-Верде стала 22-й командой, гарантировавшей себе участие в мировом первенстве. До этого путевки на турнир завоевали сборные Мексики, США, Канады (как страны-организаторы), а также национальные команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира и Ганы.
На чемпионате мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля, впервые в истории примут участие 48 национальных сборных.