Футболисты Кабо-Верде впервые отобрались на чемпионат мира

Сборная Кабо-Верде стала 22-й командой, гарантировавшей себе участие в мировом первенстве. До этого путевки на турнир завоевали сборные Мексики, США, Канады (как страны-организаторы), а также национальные команды Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира и Ганы.