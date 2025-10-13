Хазанов ответил на новость о продаже российской недвижимости: что сказал

Артист эстрады Геннадий Хазанов ответил на новость о продаже собственной недвижимости в России. Об этом пишет сайт mk.ru.
Ранее издание RT сообщало, что Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в России на общую сумму почти в миллиард рублей. Сейчас у него почти не осталось недвижимости в стране, но все же он сохранил в РФ два бизнеса и должность художественного руководителя Московского театра эстрады, отмечал источник. Отмечалось, что из всех жилых помещений Хазанов сохранил только одну квартиру площадью 39 квадратных метров в Замоскворечье.
По информации mk.ru, с Хазановым связались, чтобы выяснить, имеет ли появившаяся в сети новость отношение к действительности или нет. Артист же не стал опровергать информацию о продаже квартир и домов в России, но и никакой конкретики не дал.
«Я не даю никаких комментариев. Не считаю нужным», — сказал юморист в беседе с изданием.