Хазанов ответил на новость о продаже российской недвижимости: что сказал

Ранее издание RT сообщало, что Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в России на общую сумму почти в миллиард рублей. Сейчас у него почти не осталось недвижимости в стране, но все же он сохранил в РФ два бизнеса и должность художественного руководителя Московского театра эстрады, отмечал источник. Отмечалось, что из всех жилых помещений Хазанов сохранил только одну квартиру площадью 39 квадратных метров в Замоскворечье.