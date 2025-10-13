Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хазанов ответил на новость о продаже российской недвижимости: что сказал

Геннадий Хазанов отказался комментировать новость о продаже недвижимости в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Артист эстрады Геннадий Хазанов ответил на новость о продаже собственной недвижимости в России. Об этом пишет сайт mk.ru.

Ранее издание RT сообщало, что Геннадий Хазанов продал пять квартир и домов в России на общую сумму почти в миллиард рублей. Сейчас у него почти не осталось недвижимости в стране, но все же он сохранил в РФ два бизнеса и должность художественного руководителя Московского театра эстрады, отмечал источник. Отмечалось, что из всех жилых помещений Хазанов сохранил только одну квартиру площадью 39 квадратных метров в Замоскворечье.

По информации mk.ru, с Хазановым связались, чтобы выяснить, имеет ли появившаяся в сети новость отношение к действительности или нет. Артист же не стал опровергать информацию о продаже квартир и домов в России, но и никакой конкретики не дал.

«Я не даю никаких комментариев. Не считаю нужным», — сказал юморист в беседе с изданием.