Жительницу Дагестана заключили под стражу за истязание детей

В Дагестане арестована 23-летняя жительница Кизилюрта, подозреваемая в жестоком обращении с собственными детьми двух и четырех лет. Малышей обнаружили 6 октября запертыми в пустой неотапливаемой квартире во время профилактического рейда полиции. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».