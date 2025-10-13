Ричмонд
Жительницу Дагестана заключили под стражу за истязание детей

В Дагестане арестовали женщину, оставившую детей в пустой квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане арестована 23-летняя жительница Кизилюрта, подозреваемая в жестоком обращении с собственными детьми двух и четырех лет. Малышей обнаружили 6 октября запертыми в пустой неотапливаемой квартире во время профилактического рейда полиции. Об этом сообщает «КП — Северный Кавказ».

По данным следствия, женщина неоднократно оставляла детей одних в антисанитарных условиях без воды и пищи. Найденные дети были голодны, кашляли и имели признаки заболевания, после чего их госпитализировали с температурой.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статьям о неисполнении родительских обязанностей и истязании несовершеннолетних. За жестокое обращение с детьми ей грозит до семи лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время дети находятся под медицинским наблюдением, их состояние улучшилось.

