В Москве в галерее «На Чистых прудах» открылась выставка картин Федора Конюхова

«Я очень тронут, потому что я давно не видел своих работ… Пабло Пикассо написал 17 тысяч картин, и он в книге рекордов Гиннесса. У меня только три тысячи картин, а мне уже 74 года. Пикассо прожил 92 года, так что я не догоню его…. Сейчас я улетаю в Антарктиду, буду писать такие же холсты небольшие, а в мастерской уже буду писать большие холсты», — с юмором рассказал Конюхов.