Сергей Собянин рассказал о доступности высокотехнологичной медицины для жителей столицы

Передовые методики и инновационные разработки — это шанс на долгую и активную жизнь для людей с различными, даже самыми тяжелыми заболеваниями. Подробности в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.
— Москва постоянно повышает доступность высоких технологий в медицине, чтобы каждый житель мог рассчитывать на необходимое ему лечение, — заявил мэр города.
Сегодня в столице такую помощь оказывает свыше 30 городских медицинских учреждений. Только за первое полугодие 2025-го в них выполнили около 60 тысяч высокотехнологичных операций — почти вдвое больше, чем за аналогичный период пять лет назад.
Среди направлений — сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, нейрохирургия, урология и онкология.
Все это стало возможным в том числе благодаря оснащению стационаров современным оборудованием экспертного уровня: ангиографами с 3D-визуализацией сосудов и полостей сердца, аппаратами компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также другой техникой для операций высокого уровня сложности. Есть в московских больницах и роботизированные системы. С их помощью оперативные вмешательства проводят с минимальной травматичностью, благодаря этому пациенты быстрее восстанавливаются.
Так, к примеру, в трех больницах с помощью роботов выполняют эндопротезирование коленного сустава.