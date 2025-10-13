Сергей Собянин рассказал о доступности высокотехнологичной медицины для жителей столицы

Все это стало возможным в том числе благодаря оснащению стационаров современным оборудованием экспертного уровня: ангиографами с 3D-визуализацией сосудов и полостей сердца, аппаратами компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также другой техникой для операций высокого уровня сложности. Есть в московских больницах и роботизированные системы. С их помощью оперативные вмешательства проводят с минимальной травматичностью, благодаря этому пациенты быстрее восстанавливаются.