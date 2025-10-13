Ричмонд
Сергей Собянин рассказал о доступности высокотехнологичной медицины для жителей столицы

13 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о доступности высокотехнологичной медицины для жителей столицы.

Источник: Агентство «Москва»

Передовые методики и инновационные разработки — это шанс на долгую и активную жизнь для людей с различными, даже самыми тяжелыми заболеваниями. Подробности в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

— Москва постоянно повышает доступность высоких технологий в медицине, чтобы каждый житель мог рассчитывать на необходимое ему лечение, — заявил мэр города.

Сегодня в столице такую помощь оказывает свыше 30 городских медицинских учреждений. Только за первое полугодие 2025-го в них выполнили около 60 тысяч высокотехнологичных операций — почти вдвое больше, чем за аналогичный период пять лет назад.

Среди направлений — сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, нейрохирургия, урология и онкология.

Все это стало возможным в том числе благодаря оснащению стационаров современным оборудованием экспертного уровня: ангиографами с 3D-визуализацией сосудов и полостей сердца, аппаратами компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также другой техникой для операций высокого уровня сложности. Есть в московских больницах и роботизированные системы. С их помощью оперативные вмешательства проводят с минимальной травматичностью, благодаря этому пациенты быстрее восстанавливаются.

Так, к примеру, в трех больницах с помощью роботов выполняют эндопротезирование коленного сустава.

