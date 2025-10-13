Путин поздравил отцов и напомнил, что значит быть настоящим мужчиной

«Очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию, берегли семейные устои, были тружениками и мудрыми наставниками, надежной опорой и старшими товарищами, готовыми поделиться с детьми, близкими своими знаниями и жизненным опытом, поддержать их в трудную минуту, помочь в достижении намеченных целей», — цитирует телеграмму президента Денис Майданов. В своем поздравлении Путин также отметил, что институт отцовства испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом в России, и выразил удовлетворение широкой общественной поддержкой Дня отца.