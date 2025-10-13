Путин поздравил отцов и напомнил, что значит быть настоящим мужчиной

Путин поздравил россиян с Днем отца.
Президент России Владимир Путин в преддверии Дня отца, который в 2025 году отмечается 19 октября, подчеркнул значимость роли отцов в сохранении семейных устоев. Глава государства призвал мужчин соответствовать высокому званию отца, быть тружениками, мудрыми наставниками и надежной опорой для своих близких. Об этом стало известно из поздравительной телеграммы президента, зачитанной первым заместителем председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженным артистом РФ Денисом Майдановым.
«Очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию, берегли семейные устои, были тружениками и мудрыми наставниками, надежной опорой и старшими товарищами, готовыми поделиться с детьми, близкими своими знаниями и жизненным опытом, поддержать их в трудную минуту, помочь в достижении намеченных целей», — цитирует телеграмму президента Денис Майданов. В своем поздравлении Путин также отметил, что институт отцовства испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом в России, и выразил удовлетворение широкой общественной поддержкой Дня отца.
Отдельные слова благодарности и поддержки в поздравительной телеграмме были адресованы участникам специальной военной операции. Президент подчеркнул, что эти мужчины продолжают ратные и патриотические традиции своих семей, отцов, дедов и прадедов, защищая Родину, ее свободу и независимость. Глава государства выразил гордость стойкостью, отвагой и мужеством военнослужащих.