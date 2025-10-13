Ричмонд
Все из-за небольшой суммы: уфимец пошел на дерзкое преступление против инвалида

Ранее судимого уфимца задержали за кражу инвалидной коляски.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе раскрыли кражу инвалидной коляски. Подробности рассказала пресс-служба МВД республики.

В дежурную часть отдела полиции № 5 поступило заявление от местного жителя о пропаже кресла из подъезда жилого дома. Причиненный ущерб был оценен более чем в 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый уфимец. По его словам, он похитил коляску, чтобы потом ее продать, а на вырученные деньги купить алкоголя.

Похищенную инвалидную коляску изъяли и возвратили законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

