Все из-за небольшой суммы: уфимец пошел на дерзкое преступление против инвалида

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый уфимец. По его словам, он похитил коляску, чтобы потом ее продать, а на вырученные деньги купить алкоголя.