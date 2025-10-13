Умер известный историк Анатолий Александров

Одной из важнейших работ ученого стало исследование образа и времени правления княгини Ольги. Его научно-популярная книга «Во времена княгини Ольги», изданная в 2001 году, стала значимым вкладом в изучение древнерусской истории. Александров также является автором монографии «Эпоха камня и бронзы в Псковской земле», поэтического сборника и около 130 научных работ.