Умер известный историк Анатолий Александров

На 72-м году жизни скончался известный в России историк, археолог и писатель Анатолий Александров, автор фундаментальных исследований о княгине Ольге и древней истории Псковской земли. Как сообщило Псковское региональное отделение Союза писателей России, ученый ушел из жизни после продолжительной болезни.
«Псковское региональное отделение Союза писателей России с прискорбием сообщает о тяжелой утрате, постигшей писательскую организацию. После тяжелой продолжительной болезни на 72-м году ушел из жизни член Союза писателей России с 2012 года Анатолий Алексеевич Александров», — говорится в сообщении.
Александров родился 27 октября 1953 года в деревне Кладовицы. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета по специальности «археология» и с 1976 года работал в Псковском государственном музее-заповеднике. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте археологии АН СССР.
Одной из важнейших работ ученого стало исследование образа и времени правления княгини Ольги. Его научно-популярная книга «Во времена княгини Ольги», изданная в 2001 году, стала значимым вкладом в изучение древнерусской истории. Александров также является автором монографии «Эпоха камня и бронзы в Псковской земле», поэтического сборника и около 130 научных работ.