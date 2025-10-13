У самцов мыши вылечили бесплодие при помощи РНК-терапии

По текущим оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 10−15% семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одного из супругов, причем доля бесплодных мужчин и женщин примерно равна. Большая часть из них теряет фертильность в возрасте 40−55 лет, что связано как с вредными привычками и другими особенностями стиля жизни, так и с генетикой.