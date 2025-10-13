Ричмонд
Минздрав опроверг сообщения об изменениях в оформлении больничных листов

В Минздраве заявили, что информация о внесении изменений в порядок оформления больничных не соответствует действительности.

Источник: Комсомольская правда

В Минздраве опровергли сообщения о якобы внесении изменений в порядок оформления больничных листов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил помощник главы Министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Указанная информация не соответствует действительности, никаких изменений в порядок оформления больничных листов не вносилось», — говорится в сообщении.

Кузнецов также отметил, что ведомство не принимало решений о сужении числа заболеваний, при которых можно оформить больничный лист. Ранее в ряде СМИ появилась информация о якобы внесении изменений в перечень причин для оформлении листа временной нетрудоспособности.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении главы Минздрава Михаила Мурашко, что в России к 2030 году хотят сократить время, которое россияне проводят на больничных.

