Музей морских котиков США поздравил флот снимком российского крейсера

Ракетный крейсер «Варяг» проекта 1164 («Атлант») входит в Тихоокеанский флот России с 1996 года. Вступил в строй в 1989 году. «Варяг» вооружен противокорабельными ракетами П-1000 «Вулкан» с дальностью стрельбы до 700−1000 км, двумя 130-миллиметровыми артиллерийскими установками АК-130, шестью 30-миллиметровыми артиллерийскими установками АК-630. Также на его вооружении стоят реактивные бомбометные установки, торпедные аппараты и вертолет Ка-27.